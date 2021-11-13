Путин раскритиковал выпады других стран против России по Минским соглашениям

Западные партнеры не могут ответить на вопрос, какие условия Минских соглашений не исполняет Москва, заявил президент РФ Владимир Путин.

Другие страны считают, что Россия якобы игнорирует минские договоренности, однако они не могут сформулировать, что конкретно не делает Москва для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, отметил глава государства.

«Когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по Нормандскому формату, а что конкретно не исполняет России по Минским соглашениям? И что, по вашему мнению, по Минским соглашениям Россия должна была сделать? Ответа нет», — сказал Путин в интвервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможное принятие Киевом закона о переходном периоде. По его словам, таким решением власти провозгласят выход Украины из Минских соглашений.