Путин: Запад пытается наложить на Россию ответственность за миграционный кризис

Российские авиационные компании не перевозили мигрантов в Белоруссию. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Страны Запада пытаются наложить ответственность за миграционный кризис на Россию. Однако РФ никакого отношения к этим событиям не имеет, добавил Путин.

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем», — говорится в беседе президента с журналистом «России-1».

Ранее Владимир Путин сообщил о готовности к переговорам исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лидер отметил, что рассчитывает на прямой контакт Минска и Евросоюза по вопросу мигрантов.