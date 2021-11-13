Правительство Литвы вдвое увеличило тарифы на отопление из-за газового кризиса

В Литве существенно возрастут тарифы на отопление этой зимой. Стоимость тепловой энергии по всей республике увеличится в декабре на 60% по сравнению с прошлым годом, а в Вильнюсе — в 2,2 раза. Об этом сообщил представитель Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Матас Тапараускас.

По его словам, подорожание отопления вызвано рекордными ценами на топливо в октябре. Тогда цены на газ в Европе достигли исторического максимума, составив $1937 за тысячу кубометров. 1 ноября стоимость фьючерсов опустилась ниже $750.

«С учетом цен на топливо, которые действовали в октябре, мы видим, что рост может быть немного выше, чем прогнозировали, — это на 120%, по сравнению с ценами в прошлом году», — приводит его слова издание Delfi.lt.

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Тарифы на отопление зависят и от роста потребления теплоэнергии, добавил Тапараускас. А потребление, в свою очередь, напрямую связано с климатическими условиями.

«В этом году октябрь был более прохладным. Кроме того, отопительный сезон начался раньше, в некоторых городах отопление включили в конце сентября—начале октября», — обратил внимание представитель ГСРЭ.

Как уточнили в Delfi, в столице Литвы центральное отопление в общей сложности подорожало на 96% по сравнению с прошлым годом, достигнув 15 центов за кВт (с НДС). Во всей прибалтийской республике стоимость тепловой энергии за текущий год возросла на 45,5% до 5,79 центов за кВт.

Новые тарифы на коммунальные услуги стали действовать и на Украине. С 1 ноября этого года в стране перестали регулировать цены на газ — теперь тарифы на тепло и воду устанавливают местные власти. Так, в Киеве потребители будут платить 1654,41 грн (4,5 тыс. руб.) с НДС за одну Гкал тепла. В Полтаве и Одессе тарифы на отопление могут вырасти от 18 до 56%.