Путин надеется на налаживание прямого контакта Белоруссии и ЕС по вопросу мигрантов

Временно исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и лидер Белоруссии Александр Лукашенко готовы обсудить ситуацию с беженцами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

В беседе с журналистом «России-1» Павлом Зарубиным Путин выразил надежду на прямой контакт Белоруссии и Евросоюза. В частности президент рассчитывает на взаимодействие Минска и Германии.

«Я так понял из разговоров и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с канцлером Меркель, он готовы друг с другом поговорить», — говорится в сообщении лидера.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о фактическом переходе мигрантов в Польшу. До 100 беженцев находятся практически на территории республики.