QR-коды нового образца можно будет получить на портале «Госуслуги» и в МФЦ

Получить свидетельство нового образца о статусе вакцинации, перенесенном коронавирусе и получить медотвод от вакцинации можно будет в МФЦ и на портале «Госуслуги», а, возможно, и в других местах. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Актуальные сейчас QR-коды и сертификаты вакцинации, имеющие региональный статус, автоматически заменятся в информационных системах на обновленные версии этих документов. В пользу этого говорит суть законопроектов, которые внесены сейчас в Госдуму, и распоряжения ответственных за борьбу с вирусом ведомств.

В то же время бумажный сертификат старого образца в качестве «пропуска» действовать больше не будет. Ну а новые бумажные сертификаты можно будет получить в МФЦ и иных заменяющих его учреждениях.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что российские военные получат особые QR-коды для посещения общественных мест.