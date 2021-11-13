Дуэт российских фигуристов Синициной и Кацалапова победил на Гран-при в Токио

Действующие чемпионы мира по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшим дуэтом в танцах на льду на четвертом этапе серии Гран-при. Состязания проходят в столице Японии Токио.

Синицина и Кацалапов исполнили ритм-танец, который принес им победу. Члены жюри оценили выступление россиян на 129,11. Всего фигуристы набрали 215,44 балла за короткую и произвольную программы.

Серебра соревнований удостоились американские спортсмены Мэдисон Чок и Эван Бейтс, которые заработали 210,78 балла. Третьими стали представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91). Еще одна российская пара Софьи Шевченко и Игоря Еременко заняла девятое место.

Четвертый этап токийского Гран-при завершится 13 ноября. В следующем этапе спортсмены выйдут на лед 19 ноября уже во Франции.