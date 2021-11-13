МИД заявил о вакцинной дискриминации в отношении российских дипломатов в зарубежных странах

Дипломаты и сотрудники консульств и посольств в США и в странах Европы столкнулись с ограничениями. Подробности сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

В ведомстве сообщили о дискриминации из-за выбора вакцины против коронавируса. Основная сложность возникает в странах, где ввели определенные вакцинные паспорта, которые зарубежные власти требуют в госучреждениях или в транспорте. Вакцина «Спутник V» еще не признана в странах Европейского союза и не является основанием для выдачи пропусков.

«Когда вставал вопрос о выдаче QR-кодов в России представителям европейских стран, США, привитым своими национальными вакцинами, мы на такие шаги шли и такие QR-коды выдавали», — передает слова Григория Лукьянцева РИА Новости.

Западные страны объясняют свое поведение тем, что Всемирная организация здравоохранения не предоставила одобрения российскому препарату. Лукьянцев пожаловался, что процесс идет слишком медленно.