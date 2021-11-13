Андрей Норкин в эфире «Места встречи» вспомнил острую шутку про Путина и Меркель

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин рассказал шутку про президента РФ Владимира Путина и врио канцлера Германии Ангелу Меркель, которая развеселила зрителей.

В ходе очередного выпуска программы была затронута тема современной политики Польши. Соведущий Иван Трушкин рассказал, что много читал про русско-турецкие войны, каждая из которых завершалась разделом польской территории.

«Я в 12-13 лет думал: чем им поляки не угодили, вроде нормальная страна. А сейчас смотришь – и в целом Россию, Турцию и остальных участников я вполне понимаю», — признался он.

В ответ на реплику коллеги Норкин вспомнил о популярном в соцсетях изображении с Путиным и Меркель. Телеведущий рассказал искрометную шутку, которая застала врасплох зрителей «Места встречи».

«Есть же картинка, где Путин держит за руки Меркель, и она говорит: "Я хочу услышать три главных слова". Он говорит: "Давай делить Польшу"», – под хохот зала пошутил Норкин.

Ранее анекдот про российского лидера и бывшего канцлера ФРГ уже звучал в другой интерпретации на российских каналах. Так, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев приурочил шутку к резкой реакции Варшавы на германско-американские договоренности по запуску газопровода «Северный поток — 2».