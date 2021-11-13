Президент России заявил о неизбежности использования ИИ во всех сферах жизни

Искусственный интеллект не должен использоваться в противоправных действиях и для навязывания людям товаров и других вещей, в которых они не заинтересованы. Об этом на международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021 заявил президент России Владимир Путин.

Использование искусственного интеллекта во всех сферах жизни неизбежно. Важно применять сквозные технологии в социальных отраслях, в здравоохранении, в образовании, в торговле и промышленности. В будущем успех государства будет зависеть от качественного и быстрого внедрения и использования ИИ, добавил Путин.

«Здесь очень важно, чтобы людям с помощью искусственного интеллекта не были навязаны решения, в которых они не заинтересованы, а заинтересованы те, кто применяет в отношении них соответствующие инструменты», — говорится в его выступлении.

Ранее президент выразил сомнения в наличии подобной человеческой душевной организации у искусственного интеллекта. Путин отметил, что трудно представляет способность ИИ сопереживать.