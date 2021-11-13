Хирург Талов предупредил об опасности тромбозов при коронавирусе

Самым заметным и одним из наиболее опасных осложнений при COVID-19 стали тромбозы, ведь они могут окончиться смертью даже после того, как пик болезни миновал, сообщил хирург Николай Талов.

Тромбы обладают защитной функцией, ведь быстрое свертывание крови останавливает кровотечение при ранениях. Чтобы избежать кровопотери, используются сложные защитные механизмы, в которые входят различные биохимические компоненты, сообщает врач.

«В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются, и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки», — поясняет сердечно-сосудистый хирург израильской клиники Николай Талов.

Опасное осложнение может наблюдаться не только при коронавирусе, но и при многих других заболеваниях. Впрочем, для снижения риска образования тромбозов достаточно просто есть больше зелени, передает слова диетолога Андрея Бобровского телеканал «360».