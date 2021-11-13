Китай обратился к США с требованием соблюдать обязательства по тайваньскому вопросу

Независимость Тайваня может угрожать миру. США должны противодействовать попыткам достичь этого, заявил глава МИД Китая Ван И в беседе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Ван И переговорил с Блинкеном по телефону. Глава китайского ведомства обратился к своему коллеге с требованием соблюдать обязательства по тайваньскому вопросу. Если американская сторона хочет обеспечить стабильность и мир, то властям нужно противостоять попыткам островов добиться независимости, считает министр.

«История и реальность в полной мере доказали, что «независимость Тайваня» представляет собой крупнейшую угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе», — цитируют СМИ дипломата.

Беседа Ван И и Блинкена состоялась в преддверии американо-китайского саммита. Он запланирован на утро 16 ноября по пекинскому времени.