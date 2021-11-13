Полицейский в США увидел угрозу в женщине с лопатой и застрелил ее

В США полицейский застрелил женщину, которая размахивала лопатой в его сторону. Мужчине показалось, что гражданка представляет опасность. Выяснилось, что американка имела психическое заболевание. Об этом сообщает телеканал Fox13.

Согласно имеющимся данным, правоохранитель, патрулируя территорию, заметил женщину с лопатой в руках. Он вышел из автомобиля, чтобы узнать, все ли в порядке. По словам полицейского, она подняла орудие вверх и «угрожающе» направилась в сторону машины.

Мужчина расценил данные действия как угрозу для жизни, после чего принял решение открыть огонь. Американку госпитализировали, но ранения оказались смертельными.

Личность погибшей установили. Ей оказалась 24-летняя мать двоих детей. Выяснилось, что она страдала биполярным расстройством и шизофренией. Пока нет информации о том, будут ли судить полицейского. Сейчас он находится в оплачиваемом отпуске.