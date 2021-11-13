МИД России отреагировал на обвинения в кризисе у польско-белорусской границы

Москва считает абсурдными обвинения РФ в кризисе с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии продолжает оставаться непростой. Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки развернули лагеря в серой зоне и ожидают, когда их пропустят в Евросоюз. Также поступали сообщения о силовом прорыве мигрантов через пограничный периметр.

«Основное острие этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», — заявил представитель МИД РФ Лукьянцев.

Дипломат призвал западных коллег не искать виновных в сложившейся ситуации. Лукьянцев добавил, что некоторые страны сообщали о присутствии среди мигрантов россиян. Однако чиновник указал, что конкретную информацию представители этих государств не предоставили.

Недавно министр обороны Мариуш Блащак Польши сообщил, что всех нелегальных мигрантов, которые силой прорвались через границу, удалось задержать. На этот процесс правоохранители потратили всего ночь.