Псаки: Байден не тратит время на обиды из-за оскорбительной кричалки

Президент США Джо Байден особо не думает о кричалке американских спортивных болельщиков «К черту Джо Байдена!». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Соответствующий вопрос задал корреспондент NBC News Питер Александер. Он спросил представителя администрации, как президент реагирует на оскорбляющую его кричалку, ставшую очень популярной.

«Я не думаю, что он тратит много времени на это или думает об этом», — ответила Псаки, ухмыльнувшись.

Речь идет о кричалке «К черту Джо Байдена!», которую еще называют «Вперед, Брэндон!». Именно второй вариант услышал журналист телеканала NBC, когда брал интервью у победителя гонки серии NASCAR Xfinity Брэндона Брауна. На самом же деле трибуны скандировали критикующую главу государства кричалку.

Резонансный эпизод из эфира телеканала стал вирусным в Сети. Однако со временем ролик пропал из общего доступа без объяснения причин.