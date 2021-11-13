Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии вызвал обеспокоенность в США

Проблема миграционного кризиса на границе между Белоруссией и Польшей сильно тревожит Соединенные Штаты Америки. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден.

Президент США поделился своим отношением к возникшей ситуации, отвечая на соответствующий вопрос представителя СМИ. По словам Байдена, Вашингтон уже передал свою обеспокоенность Москве и Минску.

«Это внушает большую обеспокоенность. Мы передали России, что обеспокоены. Мы также передали это и Белоруссии», — отметил глава США.

Ситуация на границах Белоруссии с Польшей с Прибалтийскими странами обострилась еще летом. Тогда поток беженцев, которые пытались прорваться в Западную Европу, существенно увеличился. Однако пика этот процесс достиг 8 ноября. В этот день у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.