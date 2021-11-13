Депутат Рады Совсун указала на наличие цитаты Гитлера в учебном пособии для студентов

Депутат Верховной рады Инна Совсун обнаружила цитату Адольфа Гитлера в учебном пособии для украинских студентов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, на Гитлера ссылается автор «Деловой карьеры». Учебник содержит большое количество сексистских и мизогинных тезисов, которые и обосновываются цитатой главы нацистской Германии.

«Низкое качество учебников — одна из образовательных тем, которая чаще всего привлекает внимание СМИ и широкой общественности. Школьные учебники в основном, однако, к сожалению, в высших учебных заведениях тоже есть примеры, от которых глаза на лбу», — добавила Совсун.

По словам депутата, минимум четыре учебных учреждения пользовались данным пособием. Совсун направила каждому из них запрос, в котором попросила прокомментировать приемлемость использования «Деловой карьеры».