Политолог Соловейчик после просмотра фильма «16-й» вспомнил очерк Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка»

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик определил жанр фильма «16-й» как гротеск. Об этом эксперт заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей. Картина появилась в онлайн-кинотеатрах, где посмотреть ее может любой желающий.

Соловейчик поделился впечатлениями от просмотра фильма, который напомнил ему работы Николая Гоголя, Михаила Салтыкова-Щедрина, а также Ильи Ильфа и Евгения Петрова с их произведением «Одноэтажная Америка». По мнению политолога, сатира еще долго не умрет ни в литературе, ни в кинематографе.

«Жанр фильма выбран очень правильно. Создатели картины работали в жанре гротеска, а ведь оружие сатиры отлично высмеивает глупость, общественные пороки, разного рода недостатки. Сатира — очень мощное оружие, а использование ее, напомню, — это традиция великой русской литературы», — отметил Соловейчик.

Технический показ фильма «16-й» прошел 7 ноября на сайте проекта. Официальная премьера в России состоялась 8 ноября. Сейчас картина доступна на всех онлайн-площадках и продолжает собирать тысячи восторженных отзывов россиян.