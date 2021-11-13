Пушков: у «отставного параноика» Климкина из-за мигрантов ум за разум зашел

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который обвинил Москву и Минск в том, что это они «спланировали» миграционный кризис на польско-белорусской границе, не может при этом ответить на ключевой вопрос о своих же словах.

На это обратил внимание российский сенатор – председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, по словам которого Климкин является «отставным параноиком».

Напомним, ранее экс-глава МИД Украины, комментируя ситуацию со скоплением на западной границе Белоруссии курдских беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз, которых туда не пускают польские власти, высказал мнение, что этот «миграционный шантаж» был якобы подготовлен Москвой и Минском с целью «дестабилизировать Украину».

«У бывшего главы МИД Украины ум за разум заходит. Мигранты на польско-белорусской границе, видите ли, угрожают Украине! Зачем она им сдалась? На этот ключевой вопрос отставной параноик не отвечает. Ответ один: «Украина окружена!» Дальше мысль теряется в исчезающих пунктирах…», — написал по поводу этих обвинений Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

twitter.com / @Alexey_Pushkov

Напомним, постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбников высказал мнение, что Польше выгодна ситуация с мигрантами на границе, так как она, обвиняя Россию и Белоруссию в организации кризиса, может попросить от Брюсселя дополнительное финансирование. Кроме того, дипломат добавил, что Варшава специально демонизирует Белоруссию, пытаясь за счет этого повысить свою значимость в международной и европейской политике.