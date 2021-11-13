Житель Калифорнии показал пример стихийного лагеря бездомных в США

США наполнены стихийными лагерями, которые создали бездомные жители страны. Житель Калифорнии опубликовал видео на YouTube с одним из таких примеров.

Стихийный лагерь располагается в Окленде за кладбищем сгоревших транспортных средств и городской свалкой. Рядом пролегает автострада. Бездомные сооружают себе жилище из всего, что найдут: обрывки палаток, доски разного размера, железные щиты, ящики, пишет «Царьград».

Согласно статистике, в Окленде живут более четырех тысяч бездомных. В 2015 году эта цифра была меньше на 86%. Городские власти насчитали около 140 таких лагерей бездомных. Проблему обсуждали на заседании Генассамблеи ООН. Члены саммита пришли к выводу, что люди живут в небезопасных условиях.

Как пишет издание Mercury News, власти Окленда намерены выделить бездомным крошечные дома для временного проживания. К концу следующего года планируется построить около 1000 таких жилищ. На эти меры потратят порядка 20 миллионов долларов.