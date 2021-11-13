Компания Volkswagen объяснила роль 50 овец на американском заводе

Автомобильный завод Volkswagen в штате Теннесси «нанял» на работу полсотни овец. Как рассказали в компании, животные помогают реализовывать солнечный проект.

Партнеры компании из Silicon Ranch называют использование овец «адаптивным и регенеративным выпасом». Солнечным батареям требуется твердая почва, чтобы стоять на месте. От эрозии ее защищает трава. Естественным регулятором зеленых насаждений сделали животных, пишет «Царьград».

Овцы едят траву, регулируя ее рост. Их труд оказался намного эффективнее косилок, и вреда экологии не наносится. В жаркую погоду животные могут спрятаться в тени батарей. Раньше руководство хотело обзавестись козами. Но парнокопытные полюбили запрыгивать на поверхность устройств. Поэтому от этой идеи пришлось отказаться.

Поле с солнечными батареями рядом с заводом Volkswagen производит более девяти мегаватт электричества. Этот показатель покрывает до 12,5% энергопотребностей предприятия. Проект реализуется с 2013 года.