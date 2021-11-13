Представитель российских инструкторов в ЦАР Иванов напомнил США о прозрачности работы СОМБ в ЦАР

Представители Соединенных Штатов в ООН должны тщательнее готовить информационные вбросы о деятельности российских инструкторов в ЦАР. Об этом иронично заявил глава СОМБ Александр Иванов.

Недавно представитель США в ООН Ричард Миллс обвинил российских специалистов в неправомерных действиях в ЦАР. Однако доказательной базы к своим обвинениям дипломат не привел, а начал ссылаться на недостоверные сообщения в СМИ, пишет Федеральное агентство новостей.

«В ООН состоялось обсуждение ситуации в ЦАР, в ходе которого заместитель представителя США заявил, что российские граждане, приглашенные в ЦАР властями, обвиняются в нарушениях прав человека. Информацию о преступлениях, которые якобы совершали инструкторы СОМБ, он, понятное дело, получал из средств массовой информации», — написал Иванов на официальной странице СОМБ.

В своем докладе Миллс опирался на публикации СМИ, которые уже неоднократно развенчивали специалисты. Иванов также подчеркнул, что инструкторы из РФ в Центральноафриканской Республике работают по принципу открытости и прозрачности. На территории страны они находятся по приглашению властей африканского государства. Кроме того, все сообщения о РФ расследуются в ЦАР. За все время распространения информационных вбросов компетентные органы не нашли им подтверждений.