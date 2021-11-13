Баранец: действия НАТО в Черном море могут привести к третьей мировой войне

Ситуация в Черном море, где НАТО проводит масштабные военно-морские учения, нагнетая обстановку на фоне эскалации конфликта в Донбассе, может вылиться в ядерную войну – последнюю войну на планете Земля.

С таким предостережением выступил обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, слова которого приводит информационный портал «ФедералПресс».

Ранее о том, что Соединенные Штаты Америки и НАТО, стягивая к российским границам в Черном море боевые корабли под видом учений, испытывают Россию на прочность и увеличивают риски столкновения, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Комментируя эти слова высокопоставленного дипломата, Виктор Баранец отметил, что. согласно официальным данным Североатлантического Альянса, в грандиозных учениях в Черном море участие примут 40 боевых кораблей и порядка 50 вертолетов и самолетов.

Кроме того, Альянс привлек к учениям в Черноморском регионе самолет радиолокационной разведки, и привел в боеготовность болгарскую и румынскую береговую дальнобойную артиллерию.

Как отметил обозреватель «КП», командование группировки НАТО в регионе не скрывает, что военно-морские учения в Черном море проводятся в связи с «эскалацией конфликта на Украине».

«Генштаб РФ, используя данные разведки, обратил внимание на то, что под видом этих учений идет военное освоение Украины с прицелом на российский Крым и юго-восток Украины», — подчеркнул Баранец.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

К тому же он напомнил, что вошедшие ранее в Черное море корабли ВМС США имеют на борту крылатые ракеты, радиус действия которых позволяет нанести удар по Донбассу. Одновременно с этим Украина стягивает к линии разграничения крупные группировки войск.

Киев при этом не скрывает своего желания вернуть в состав Украины отделившийся Донбасс и вошедший в состав Российской Федерации полуостров Крым, использовав для этого военную мощь НАТО.

«Ситуация накалена до предела и попахивает не учениями, а войной. Она нацелена на захват Крыма и силовое усмирение Донбасса в координации с украинскими вооруженными силами», — считает Виктор Баранец.

По его словам, в случае эскалации конфликта в стороне не останется еще одна черноморская держава – Турция, которая, будучи членом НАТО, пропустит в Черное море еще больше кораблей Альянса. А Россия, со своей стороны, попытается взять под контроль проход кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, использовав для этого свои ракетные системы береговой обороны.

Все это может привести к полномасштабной войне между Россией и НАТО, к третьей мировой войне, предупреждает Виктор Баранец.

Федеральное агентство новостей /

По мнению военного обозревателя, размещенная в Крыму самодостаточная группировка войск в этой ситуации сможет продержаться какое-то время и дождаться подхода основных военных сил РФ. Но также, ситуация может повернуться таким образом, что России не хватит обычных вооружений, и тогда она может прибегнуть к ядерному оружию.

«Согласно обновленной ядерной доктрине РФ, в том случае, если Россия обычными средствами не удастся противостоять агрессору, Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия. Но это уже ядерная война, которая, возможно, будет последней на этом земном шаре», — заключил Виктор Баранец.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО, стягивая военные корабли в Черное море, проверяют таким образом Россию на прочность, и возможно, готовят провокации у государственных границ РФ. Также министр отметил, что целью активности НАТО в Черноморском регионе является изучение возможного театра военных действий на случай, если Киев решится на силовое возвращение Донбасса под свой контроль.