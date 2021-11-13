Леонков: РФ симметрично ответит на появление в Европе американских ракет Dark Eagle

Россия, в случае размещения в Германии или где-либо еще в Европе американских гиперзвуковых ракет «Темный орел», сможет ответить симметрично — она разместит на границе свои еще более скоростные и дальнобойные ракеты.

Об этом в личном Telegram-канале пишет военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения западных СМИ о том, что на территории Германии могут быть размещены американские ракеты Dark Eagle, способные за 21 минуту достичь Москвы.

В частности, британский таблоид The Sun опубликовал материал, где рассказал о планах США разместить в Германии свои новейшие гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость 4 тысячи километров в час.

Однако, как отмечается, ракеты Dark Eagle еще не были испытаны. И к тому же пока нет информации о том, согласится ли Берлин подставить под возможный ответный удар России свои территории.

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, американские ракеты Dark Eagle представляют собой ракеты средней дальности со скоростью 6 Махов и дальностью действия порядка 3000 километров.

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При этом военный эксперт напомнил, что ранее о возможном ракетном ударе по России заявил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, если российские системы оповещения засекут пуск ракет в направлении РФ, ответом на это станет немедленный удар не только по местам запуска, но и по центрам принятия решения об атаке.

«При появлении Dark Eagle в Европе — Россия ответит симметрично, и разместит свои гиперзвуковые ракеты с более высокими скоростными показателями, с дальностью полета до 5000 километров», — добавил Алексей Леонков.

Таким образом, по его словам, европейские страны-члены НАТО должны ответить на вопрос, готовы ли они принять у себя американское вооружение и поставить тем самым себя под удар российских ракет, при том, что расстояние от Москвы до западного края Европы по прямой не превышает 4000 тысячи километров.