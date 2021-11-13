Читатели Daily Mail с иронией отнеслись к словам Блинкена о «вторжении» России на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен указал на «нерегулярные действия» со стороны РФ на границе с Украиной. Слова политика прокомментировали читатели Daily Mail.

«Стягивание Вооруженных сил РФ» к Украине вызывает беспокойство в Соединенных Штатах. Но откуда Вашингтон берет эту информацию, Блинкен уточнять не стал. Он также не знает, какие намерения у Москвы, пишет «Царьград».

«Америка делает то, что умеет лучше всего, – создает проблемы в других странах, чтобы отвлечь людей от беспорядка, который творится внутри. У Ирана на этой неделе перерыв», — отметил пользователь Son of the Waves.

«Да, ведь Запад в последние десятилетия не вторгался незаконно в стрны, правда? Хорошо, хорошо, Вьетнам, Панама, Гранада.., и давайте не будем считать бомбардировки в Сирии и Ливии или использование ЦРУ для вмешательства или свержения законно избранных правительств в Южной Америке? Нет, Россия и Китай плохие, а на западе все пахнет розами», — добавил еще один читать.

Сами США и их союзники по НАТО нарастили военную активность в Черном море. За последние сутки ВКС РФ зафиксировали и сопроводили в воздухе четыре самолета-разведчика Северного альянса.