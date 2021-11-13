Французская сторона пытается повлиять на сотрудничество Мали и ЧВК из различных стран. Таким образом, Париж намерен продиктовать африканским странам собственные условия, которые ему будут выгодны в Сахаро-Сахельском регионе.

Так, недавно главы МИД и Минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли провели переговоры с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Представители французской стороны заявили, что деятельность российской ЧВК в Мали якобы недопустима. Они призвали разорвать это сотрудничество, передает Федеральное агентство новостей.

Однако на данный момент военнослужащим африканского государства приходится трудно. Они ведут борьбу с бандформированиями радикалов, которые захватили северные районы страны. Париж в этом противостоянии не смог оказать должной поддержки: республика использовала глав группировок экстремистов для утверждения своего влияния, финансировала и даже обучала террористов. Военнослужащие Пятой республики вели подрывную деятельность, которая угрожала национальной безопасности страны. Теперь Мали заключает законные договоры с организациями из других государств.

Договоренности имеют законную силу и Мали, как суверенное государство, имеет право самостоятельно принимать решения в этом вопросе, отмечал ранее Лавров. Если такое взаимодействие основано на взаимных обязательствах, то в нем не нужно усматривать что-то негативное. При этом грубая риторика Франции вызывает вопросы. Навязывание удобных для страны условий можно назвать откровенным вмешательством во внутренние дела африканского государства.