Экс-помощника Трампа Бэннона могут арестовать по делу о штурме Капитолия

Бывшего советника экс-главы США Дональда Трампа Стива Бэннона обвинили в неуважении к Конгрессу. Политик накануне не явился на слушания по делу о штурме Капитолия и отказался сотрудничать с комитетом, сообщил минюст страны.

Ранее в Конгресс для дачи показаний по делу о январском штурме Капитолия вызвали нескольких высокопоставленных политиков, которые работали в администрации Трампа. В их числе оказался и Бэннон, который заявил о нежелании сотрудничать. Политик сослался на заявление Трампа о правах бывшего главы государства.

«Бэннон обвинен большим жюри присяжных по двум пунктам обвинения в неуважении к конгрессу в связи с отказом явиться по повестке и предоставить документы», — следует из сообщения на сайте Министерства юстиции США.

Сам бывший американский лидер недавно заявил, что объявит о решении вновь баллотироваться на пост главы государства в 2022 году. Дональд Трамп планирует дождаться завершения промежуточных выборов в Конгресс США, пишет телеканал «360».