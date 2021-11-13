Мали попросила Россию оказать содействие в разработке залежей полезных ископаемых

Власти Мали надеются на помощь со стороны России в геологической разведке и разработке залежей полезных ископаемых. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства страны Абдулай Диоп.

Благодаря развитию сотрудничества между Москвой и Бамако российским игрокам открылась дорога на рынок Черного континента. Теперь геологические предприятия готовы предложить африканской стране прогрессивные решения в среде добычи и использования источников не только нефти, но и редкоземельных металлов, в числе которых уран и рений.

«В горнодобывающем секторе, как мы знаем, Мали обладает значительным потенциалом с точки зрения нефтяных ресурсов, которые еще не разрабатываются, а Россия сегодня является ведущим производителем на мировом уровне. Мы надеемся, что Россия, благодаря своему опыту, экспертным знаниям и технологиям также может помочь в разведке полезных ископаемых», — передает Федеральное агентство новостей слова министра Диопа.

Российская сторона вновь напомнила мировой общественности о праве Мали самостоятельно выбирать себе партнеров и соратников для защиты государственности, борьбы с терроризмом и защите мирных жителей. Главы Минобороны и МИД России Сергей Шойгу и Сергей Лавров озвучили эти заявления на очередном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.