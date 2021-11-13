Сергей Лавров обозначил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде

Закон об основах государственной политики переходного периода обернется выходом Киева из Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Франция и Германия заверяли Россию, что приложат все усилия для недопущения принятия закона. Но конкретных мер не принимается. Процесс одобрения идет полным ходом, добавил министр по итогам Международной конференции по Ливии.

«Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер. И как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом», — подчеркнул Лавров.

Проект закона «Об основах государственной политики переходного периода» определяет деятельность Украины на неподконтрольных территориях после «возвращения». Об этом пишет «Царьград».