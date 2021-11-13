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Момент наезда на мэра Петрозаводская Любарского попал на видеокамеры

Происшествия
Момент наезда на мэра Петрозаводская Любарского попал на видеокамеры

Глава Петрозаводска Владимир Любарский попал под колеса машины во время пробежки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент наезда.

Авария произошла 12 ноября около 19:30 в Петрозаводске рядом со зданием мэрии. Водитель, поворачивая налево, не заметил бегущего человека. Мэра Любарского с травмами доставили в больницу. О своем состоянии он рассказал в Сети.

«Нахожусь в палате наблюдения больницы скорой медицинской помощи. Кажется, отделаться ушибами не удалось – заработал перелом», — написал Владимир Любарский в социальных сетях.

Глава Петрозаводска попросил не переживать за него. Вскоре ему должны сделать операцию. Сообщается, что во время пробежки Любарский пользовался специальным фонариком, который надевается на лоб, пишет РЕН ТВ.

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