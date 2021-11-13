Лавров назвал беспочвенными обвинения Франции по теме сотрудничества российской ЧВК с Мали

Россия оказывает Мали военно-техническую помощь по линии межгосударственного сотрудничества. Страна не вмешивается в отношения руководства республики и ЧВК, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Париже в формате «2+2» прошли в Париже. В ходе него стороны обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе, передает ТАСС.

«Говорили о Сахаро-Сахельском регионе, в том числе в контексте передислокации находящихся там французских вооруженных сил, в частности из Мали, что повлекло за собой озабоченность малийского руководства тем, что прежде всего французы хотели оставить те территории на севере страны, в которых сейчас наблюдается активизация террористических групп», — сообщил Лавров.

Помимо этого, стороны обсудили регулярные обвинения в адрес России. Представители ряда западных стран заявляют, что Москва якобы «поощряет некие контакты между руководством Мали и российской частной военной компанией». Лавров данные утверждения назвал беспочвенными. По его словам, Россия оказывает Мали содействие в организации работы службы безопасности и республиканской армии.

При этом глава МИД РФ указал на самостоятельность африканской республики. Лавров подчеркнул, что руководство Мали может самостоятельно определять своих партнеров, в том числе и в лице ЧВК. Все договоренности между ними оформлены на законных основаниях.