Сатановский уверен, что народы бывшего СССР вновь объединятся в мощную страну

Все, что происходит на постсоветском пространстве, даже, если это споры, ссоры, взаимные обиды или «тяжелый мордобой, изредка переходящий в перестрелки», все это является внутренним семейным делом большой, некогда единой страны, которая со временем обязательно воссоединится.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя очередные «опасения» Запада о якобы готовящейся «российской агрессии» по отношению к бывшим советским республикам.

«Ужасно интересно слушать, как очередной американский или европейский высокопоставленный придурок что-то вещает насчет того, должна или не должна Россия поддерживать Донбасс и какие у нас должны быть отношения с Украиной. Или с Грузией. Или вообще с кем угодно на постсоветском пространстве, да и в Восточной Европе», — саркастично пишет эксперт.

По его словам, американские или европейские авторы заявлений о том, как России следует себя вести на постсоветском пространстве, ничего не знают и не могут знать о взаимоотношениях между бывшими союзными республиками. Все эти политики и чиновники, не проводили в СССР детство, не взрослели там, не работали, не отдыхали и не путешествовали. Они ничего не знают об истории народов, населяющих огромные территории бывшего Советского Союза, не способны узнать, на каком языке эти народы говорят, не узнают буквы из их алфавитов, не читали их книг, не знают их кухни, не распознают их песен, и не вспомнят, как звали их поэтов, врачей, астрономов и царей.

«Чего тогда они вообще нам насчет бывших наших морочат головы?!», — удивляется Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Двадцать лет назад, вспоминает эксперт, он сам в беседе с Кондолизой Райс, занимавшей тогда должность госсекретаря США, заявил, что Украина и Грузия являются для России красными линиями, пересечение которых Москва никому не простят. И к этим же красным линиям относятся и все остальные части огромной страны – СССР.

«За эти земли воевали — и как воевали! Там лежат наши павшие. Там у огромного большинства населения сегодняшней России — семейные корни и личные связи, — напоминает Сатановский. — Какое отношение к этим странам имеют Обама и Байден, Нуланд и Блинкен, Бернс и Помпео с Трампом? И совершенно неважно, в каких мы отношениях друг с другом находимся сейчас».

Поэтому, какие-бы отношения не связывали Россию с бывшими братскими республиками, даже, если между ними ссоры, споры и взаимные обиды, даже если это тяжелый мордобой, переходящий в перестрелки, это в любом случае внутреннее дело.

В большой семье бывает всякое, подчеркивает политолог. А в бывшем СССР все оказались перемешаны до такой степени, что разделить их просто невозможно. И даже если части некогда единой страны 30 лет назад разошлись на какое-то время, рано или поздно они обязательно соединятся обратно, уверен Евгений Сатановский.

Но именно это возможное воссоединение не нужно никому из тех, кто сейчас управляет осколками, отделенными от СССР и восточноевропейского блока, потому что все они хотят оставаться хозяевами и единолично владеть тем, что в Советском Союзе было общим.

wikipedia.org / Spiridon Ion Cepleanu / CC BY-SA 4.0

Если Советский союз воссоединится, получится слишком могучая страна, с которой никто в мире уже не сможет справиться, и поэтому его воссоединения так не хотят и боятся.