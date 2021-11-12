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Глава Петрозаводска попал под колеса авто во время занятия спортом

Происшествия
Глава Петрозаводска попал под колеса авто во время занятия спортом

Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина во время вечерней пробежки. Градоначальника госпитализировали с переломом ноги, сообщил он на своей странице в социальной сети.

Мэру предстоит операция. Любарский призвал горожан и своих подписчиков не беспокоиться о его состоянии, поскольку находится «в надежных руках», пишет телеканал «360».

«Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надежных руках», — заявил Владимир Любарский.

Издание «Республика» сообщило, что во время вечерних занятий спортом градоначальник использовал специальный фонарь, который надевается на лоб. Правовая оценка автомобилисту, сбившему мэра Петрозаводска, пока дана не была.

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