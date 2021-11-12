Глава Петрозаводска попал под колеса авто во время занятия спортом

Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина во время вечерней пробежки. Градоначальника госпитализировали с переломом ноги, сообщил он на своей странице в социальной сети.

Мэру предстоит операция. Любарский призвал горожан и своих подписчиков не беспокоиться о его состоянии, поскольку находится «в надежных руках», пишет телеканал «360».

«Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте. Я в надежных руках», — заявил Владимир Любарский.

Издание «Республика» сообщило, что во время вечерних занятий спортом градоначальник использовал специальный фонарь, который надевается на лоб. Правовая оценка автомобилисту, сбившему мэра Петрозаводска, пока дана не была.