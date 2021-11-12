Глава МИД Лавров: НАТО ведет агрессивную политику в отношении России

НАТО проводит агрессивную политику в отношении Москвы. Альянс продолжает прикладывать усилия, чтобы сдерживать Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО увеличили военную активность в Черном море. За последние сутки, по словам Лаврова, были зафиксированы шесть самолетов-разведчиков из стран Североатлантического альянса.

«Чему (агрессии — Прим. ред.) примеров за последние дни было множество и с точки зрения развертывания дополнительных сил в акватории Черного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион», — добавил министр Лавров.

Вопрос стягивания дополнительных сил НАТО в Черном море был затронут на переговорах во Франции. Россия, если потребуется, готова пойти на асимметричный ответ на недружественные действия со стороны Запада, пишет «Царьград».