Минобороны России: два бойца ВДВ погибли после несчастного случая на полигоне в Белоруссии

Два российских десантника погибли во время высадки на полигоне. Несчастный случай произошел в рамках учений в Белоруссии, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские десантники накануне отрабатывали практическую высадку на территории республики. Бойцы успешно выполнили все задачи по десантированию на незнакомой площадке приземления, пишет телеканал «360».

«Подразделение... также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских Вооруженных сил», — поделились в войсках.

В военных маневрах принимали участие порядка 250 человек. Военнослужащие десантировались с самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации. Взлет производился с российского полигона.