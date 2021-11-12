Шойгу призвал Париж к обсуждению совместных шагов по деэскалации ситуации в Европе

Москве и Парижу следует обсудить проблемы в сфере безопасности и определить дальнейшие шаги для деэскалации ситуации в Европе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На эту тему он высказался в ходе пленарного заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. В мероприятии приняли участие главы Минобороны и МИД России Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а также их коллеги из Франции.

Глава российского оборонного ведомства заострил внимание участников встречи на проблеме ухудшения обстановки в Европе. По его мнению, Парижу и Москве необходимо тщательно рассмотреть имеющиеся недочеты в области безопасности. В будущем это поможет определить тактику по деэскалации ситуации в европейских странах, а также предпринять шаги по предотвращению инцидентов в процессе военной деятельности.

Он подчеркнул, что надеется на открытый и честный разговор с французскими коллегами. Это позволит сторонам принять все необходимые в такой ситуации решения.