Вашингтону следовало бы перестать озвучивать свои фантазии о том, что Россия якобы хочет завоевать Украину, потому что Москва имеет все возможности, чтобы превратить Соединенные Штаты Америки в «пролив имени Сталина».

Такое мнение в интервью Общественной службе новостей высказал депутат Госдумы, известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, комментируя очередные бездоказательные заявления американских чиновников о том, что Россия, возможно, разрабатывает план вторжения на Украину.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, Вашингтон предупредил Евросоюз о том, что Кремль может рассматривать возможность нападения на Украину, сославшись при этом на некую «общедоступную информацию», но не озвучив никаких конкретных данных.

Говоря о сложившейся ситуации, Анатолий Вассерман напомнил журналистам, что Россия является мощной военной державой и способна с помощью своих новейших вооружений нанести США большой вред. Поэтому Вашингтону было бы лучше поменьше распространяться о своих фантазиях.

«Российская федерация отличается от Ирака помимо прочего наличием технической возможности построить №пролив имени Сталина” между Канадой и Мексикой. Припомните, что между этими двумя странами находится. Обитатели будущего пролива — это понимают, понимают и читатели. Поэтому, я думаю, что они воздержатся от реализации своих тошнотворческих фантазий», — заявил Вассерман.

Поэтому, по словам эксперта, заявления Вашингтона являются просто голословными обвинениями, не содержащими никакого смысла.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ответ на вопросы журналистов об этой публикации Bloomberg в очередной раз напомнил, что силы НАТО ведут «весьма напористую и активную» деятельность непосредственно у российских границ, но Россия перемещает свои войска исключительно на своей территории, и никому не угрожает.