Госдепартамент США, который сейчас утверждает, что все провокации в Донбассе якобы идут от России, раньше не раз выступал с обвинительными заявлениями, которые, как показало время, не имели ничего общего с реальностью.

Об этом в личном Telegram-напоминает председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя ответ главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее глава Госдепартамента США заявил, что именно от России идут все провокации в Донбассе. Однако лидер ДНР заявил в ответ, что подготовку «к войне или к серьезной провокации» ведет именно Украина.

По словам Дениса Пушилина, сейчас ситуация в зоне конфликта очень похожа на то время, когда вооруженные силы Украины хаотично обстреливали площади мирных городов, районы и улицы с мирным населением, не придерживаясь никакой логики и стремясь только выдавить жителей Донбасса с территории.

Федеральное агентство новостей /

«Госдеп утверждает, будто все провокации в Донбассе идут от России. Глава ДНР Пушилин утверждает обратное, — пишет по этому поводу Алексей Пушков. — Вспомним при этом: Госдеп утверждал, что в Ираке у Саддама Хусейна были передвижные лаборатории по производству сибирской язвы и других типов бактериологического оружия. Не найдены. Что у Хуссейна были огромные запасы других средств массового уничтожения — не найдены».

Также, напоминает сенатор, американский Госдеп заявлял, что ливийский лидер Муаммар Каддафи начал геноцид собственного народа, однако жертвы так и не были найдены.

Еще одни из неподтвердившихся обвинений Госдепа было сделано в адрес властей Сирии – якобы они осуществили атаку против мирного населения с использованием запрещенного отравляющего вещества зарин. Но, как выяснилось позже, зариновой атаки не было, а был фейк, подчеркивает Пушков.

archive.defense.gov / U.S. Department of Defense

«США также были гарантами соглашения конца февраля 2014 года, по которому (экс-президент Украина Виктор) Янукович должен был остаться президентом Украины до выборов в июне. Соглашение было разорвано на следующей день после подписания», — приводит Пушков еще один пример.

И наконец, Госдеп до самого позорного бегства американцев из Афганистана в августе 2021 года утверждал, что в этой стране наблюдается «значительный прогресс». И весь мир в итоге мог наблюдать, насколько значительным был прогресс США в Афганистане.

Учитывая все это, заключает сенатор, не возникает даже вопроса, кому верить.