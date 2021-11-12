Юрист Алешкин указал на отсутствие состава преступления в деле против Барабанщикова

Силовики не видят оснований для ограничения свободы бывшего главы Управления социального питания (УСП) Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова. Об этом рассказал член Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин.

Юрист в беседе с Федеральным агентством новостей напомнил о статье №173 уголовно-процессуального закона. Она гласит, что все обстоятельства преступления должны быть доказаны обвинением, либо опровергнуты со стороны защиты.

«Вообще само по себе любое преступление состоит из четырех элементов: субъект преступления (кто совершает), объект (в отношении кого совершено преступление), субъективная сторона (действие) и объективная сторона (возможность совершения). Если какой-то из признаков выпадает, то состава преступления нет», — объяснил Алешкин.

Барабанщиков 10 ноября был задержан после заявлений о проблемах на рынке соцпитания в городе. Петербургская администрация настаивает на максимально возможном ограничении свободы экс-чиновника, однако силовики не видят для этого оснований.