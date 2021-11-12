Журналист Малькевич отстоял право на судебное разбирательство с Twitter в российском суде

Директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич добился того, чтобы его иск против американской компании Twitter рассматривался в России. Соответствующее решение принял апелляционный суд.

Сообщение о вердикте суда разместила юридическая служба компании «Конкорд» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Таким образом, текущее заседание носило знаковый характер, поскольку в нем было установлено, что российские граждане имеют право на рассмотрение споров с такими IT-гигантами как Twitter в судах на территории РФ», — передает юрслужба компании.

Малькевич подал исковое заявление в прошлом году – тогда журналист руководил Фондом защиты национальных ценностей. Истец просил суд защитить его права, указав на необоснованные действия администрации американской IT-компании. Он констатировал, что его аккаунт в Twitter был удален без каких-либо оснований. Истец заострил внимание на том, что не нарушал правил компании.

Первое заседание в ноябре прошлого года Малькевич проиграл. Свое решение суд первой инстанции принял на основании того, что Twitter неподсуден российским законам.

Малькевич обратился с жалобой, сославшись на позицию Верховного суда, который своим определением разрешил процессы против иностранных компаний, если дело касается защиты персональных данных. Усилия журналиста позволили ему не просто добиться рассмотрения в России иска против американской корпорации, а показать, что законы в стране позволяют отстаивать права россиян на территории страны, даже если ответчик находится за границей.

Директора телеканала «Санкт-Петербург» долго время связывали с именем предпринимателя Евгения Пригожина. До того, как Малькевич стал главой ФЗНЦ, он занимал руководящую должность в одном из СМИ, которое входит в «фабрику медиа». Сейчас Фондом руководит социолог Максим Шугалей. Стоит отметить, что именно Малькевич несколько лет назад принимал активное участие в освобождении ученого из ливийского плена.