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New Europe: недовольство жителей ЦАР преступлениями миротворцев ООН достигло точки кипения

Общество
New Europe: недовольство жителей ЦАР преступлениями миротворцев ООН достигло точки кипения

Мандат ООН МИНУСКА прекратит свое действие на территории Центральноафриканской республики (ЦАР) 15 ноября. Эксперты издания New Europe объяснили, почему местные жители недовольны деятельностью миротворцев ООН в государстве.

«Голубые каски» действуют в ЦАР вот уже на протяжении семи лет. Однако их работа регулярно подвергается критике со стороны местного населения. Еще на рубеже XX и XXI веков международная организация отправила военнослужащих в Руанду, чтобы прекратить гражданскую войну.

Однако ООН не смогла достигнуть поставленных целей, а участие ее миротворцев трудно было назвать активным. Приход России спас ЦАР от повторения руандийских событий 18-летней давности.

«Если бы не поддержка России во время кризиса, то население республики могло бы столкнуться с гораздо худшим сценарием», — передает Федеральное агентство новостей.

В XXI столетии миротворцы ООН также не смогли защитить население ЦАР от боевиков. Более того, их действия приводят к гибели самих центральноафриканцев. Например, недавно там скончалась 15-летняя девочка: на нее наехал автобус МИНУСКА.

Этот инцидент стал трагедией и спровоцировал негодование рядовых жителей страны. После церемонии прощания с девочкой начались массовые выступления населения ЦАР против мандата ООН. Центральноафриканцы требовали вывода миротворцев.

Аварии — нередкое явление для военнослужащих ООН. Не так давно их грузовик сбил человека, а собравшуюся вокруг пострадавшего толпу миротворцы разогнали с помощью оружия. В результате скончалась 12-летняя девочка. Также в миротворцы не пренебрегали контрабандой наркотиков, а габонский контингент — сексуальным насилием.

Подобное отношение к жителям ЦАР и стране в целом спровоцировало рост протестных настроений. Это может обернуться волной протестов по всему государству, в ходе которых «голубые каски» увидят результат своей деятельности.

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