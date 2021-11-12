Мандат ООН МИНУСКА прекратит свое действие на территории Центральноафриканской республики (ЦАР) 15 ноября. Эксперты издания New Europe объяснили, почему местные жители недовольны деятельностью миротворцев ООН в государстве.

«Голубые каски» действуют в ЦАР вот уже на протяжении семи лет. Однако их работа регулярно подвергается критике со стороны местного населения. Еще на рубеже XX и XXI веков международная организация отправила военнослужащих в Руанду, чтобы прекратить гражданскую войну.

Однако ООН не смогла достигнуть поставленных целей, а участие ее миротворцев трудно было назвать активным. Приход России спас ЦАР от повторения руандийских событий 18-летней давности.

«Если бы не поддержка России во время кризиса, то население республики могло бы столкнуться с гораздо худшим сценарием», — передает Федеральное агентство новостей.

В XXI столетии миротворцы ООН также не смогли защитить население ЦАР от боевиков. Более того, их действия приводят к гибели самих центральноафриканцев. Например, недавно там скончалась 15-летняя девочка: на нее наехал автобус МИНУСКА.

Этот инцидент стал трагедией и спровоцировал негодование рядовых жителей страны. После церемонии прощания с девочкой начались массовые выступления населения ЦАР против мандата ООН. Центральноафриканцы требовали вывода миротворцев.

Аварии — нередкое явление для военнослужащих ООН. Не так давно их грузовик сбил человека, а собравшуюся вокруг пострадавшего толпу миротворцы разогнали с помощью оружия. В результате скончалась 12-летняя девочка. Также в миротворцы не пренебрегали контрабандой наркотиков, а габонский контингент — сексуальным насилием.

Подобное отношение к жителям ЦАР и стране в целом спровоцировало рост протестных настроений. Это может обернуться волной протестов по всему государству, в ходе которых «голубые каски» увидят результат своей деятельности.