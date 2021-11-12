Белый дом: Джо Байден «четко и откровенно» донесет Си Цзиньпину позицию США по Китаю

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден проведут саммит. Он пройдет в дистанционном формате 15 ноября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Виртуальная встреча станет продолжением телефонных переговоров, которые состоялись 9 ноября. Стороны подробно поговорят об отношениях между государствами.

«Лидеры двух стран обсудят то, как ответственно подойти к соперничеству между США и КНР, а также определят пути совместной работы там, где наши интересы совпадают», — сказали в Белом доме.

Джен Псаки добавила, что Джо Байден «четко и откровенно» донесет до китайского коллеги озабоченность Белого дома действиями Поднебесной.