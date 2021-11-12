Медиагруппа «Патриот» подписала договор о партнерстве с изданием «УралПолит.Ru»

Экспертный информационный канал «УралПолит.Ru» был основан почти 20 лет назад и считается первым в Уральском федеральном округе окружным информационным агентством.

Ежедневно на портал приходит около 15 тысяч посетителей. За все время существования концепция издания несколько раз меняла направление. Сегодня информационный канал формирует оперативные новости, серьезные аналитические заключения и уникальные журналистские расследования.

«Еще один шаг в этом развитии — старт сотрудничества с нашими новыми информпартнерами из федеральной Медиагруппы "Патриот"», — отметила главный редактор издания Ирина Гордеева.

Представители издания уверяют, что в своей работе придерживаются честного и объективного отражения действительности. Издание имеет хорошую репутацию среди властной, экономической и политической элиты.