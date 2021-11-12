Информагентство «БелаПАН» признано экстремистским на территории Белоруссии

Информационное агентство «БелаПАН» и его сайт признаны в Белоруссии экстремистским формированием. Такие данные появились на официальном портале МВД республики.

Информагентство «БелаПАН» внесено в реестр организаций, причастных к экстремистской деятельности. По уточнению МВД, ряд сотрудников агентства осуществляют экстремистскую деятельность.

Ранее сообщалось, что в список экстремистских формирований попали интернет-ресурсы и соцсети польского телеканала «Белсат», который не был аккредитован в Белоруссии.