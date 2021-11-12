Политолог Бредихин усомнился в готовности ЕС пойти на диалог с Минском в вопросе мигрантов

Евросоюз негативно воспримет предложение Белоруссии о сотрудничестве в миграционном вопросе. В этом уверен политолог Антона Бредихин.

Минск ранее высказался на установление диалога с Брюсселем по ситуации с беженцами. По мнению замглавы администрации президента Ольги Чуприс, это поможет выйти из кризиса. Руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин усомнился в реализации этого заявления, сообщает «ПолитРоссия».

Он уверен, что европейские страны не поддержат инициативу. Более того, это вызовет новую волну критики в адрес Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко.

«Если и появится какая-то дорожная карта, то только на уровне гуманитарных организаций, таких как «Красный Крест» или других», — сказал политолог.

Он уверен, что призыв к совместной работе со стороны республики будет воспринят как признание. Так Лукашенко якобы покажет, что «причастен» к миграционному кризису.

«Это весьма опрометчивое заявление замглавы администрации может вызвать много «хейта» и негативных публикаций в Европе. Дескать, вот, смотрите: Лукашенко сам создал такую ситуацию, а теперь торгуется», — порассуждал Антон Бредихин.

Он посоветовал Белоруссии не рассчитывать на сотрудничество с Евросоюзом. Вместо этого Минску следует усилить меры по стабилизации обстановки на границе.