Блогер Макс Колгин: имя Путина стало нарицательным в Китае

Президент России Владимир Путин является примером даже для простых китайцев, которые далеки от политики. Об этом рассказал студент Макс Колгин.

Он ведет блог на портале «Яндекс.Дзен». В одном из материалов Колгин написал об удивительном отношении жителей Китая к персоне Путина. По его словам, в азиатской стране фамилия российского президента стала нарицательной.

«Мой приятель считает, что личность такого масштаба может обеспечить светлое будущее экономике всей Европы. Весьма спорное суждение, но разводить демагогию как-то не хочется. Моя подруга далека от политики, но даже она считает нашего лидера фигурой, достойной подражания. В отличие от многих современных политиков, у него достаточно твердая рука — как раз такая, что готова дать отпор Западу», — написал студент.

Блогер стал рассуждать о том, что, вероятно, жители Поднебесной любят Владимира Путина больше, чем россияне. Он предложил подписчикам задуматься над этим вопросом.

«У каждого свое мнение и ценности, к которым я отношусь уважительно. А вообще интересно сложилось — кажется, что в Китае Путина любят даже больше, чем в России. Видимо, в какой-то момент что-то пошло не так... А как вы считаете, можно ли назвать Путина великим?» — закончил свой рассказ Макс Колгин.

Россия и Китай развивают сотрудничество в разных сферах. Например, товарооборот с начала 2021 года увеличился более чем на 30% в сравнении с прошлым годом.