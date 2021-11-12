Экс-генпрокурор Украины заявил, что украинцев больше не запугать «нападением Путина»

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал предупреждение властей США для Евросоюза об «угрозе вторжения России» на Украину.

По его словам, подобные манипуляции больше не действуют на украинское население, а очередная попытка запугивания Россией может обернуться гражданским недовольством в стране.

«Мы же помним, что в эту игру уже пытались играть несколько раз до президента [Владимира] Зеленского и сейчас это уже не сработает. Когда в очередной раз украинцев будут запугивать, что Путин нападет, это вызывает какую-то другую реакцию», — заявил Рябошапка в эфире украинского телеканала «НАШ».

Ранее президент РФ раскритиковал политику Киева в отношении Донбасса, назвав ее «деструктивной» в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель. Владимир Путин подчеркнул, что центральное руководство Украины делает ставку на силовые методы решения проблемы с неподконтрольными Киеву территориями.