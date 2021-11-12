Голикова сообщила, что большинство умерших от COVID-19 не прошли вакцинацию

Большинство граждан, которые оказываются в реанимации и исход заболевания которых зачастую фатален, не вакцинировались, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В группу риска входят пожилые граждане. В частности, россияне в возрасте от 60 лет, с сердечно-сосудистыми или эндокринными заболеваниями. Также встречаются случаи среди молодых людей.

«С этим невозможно мириться. Это наши мамы, папы, бабушки, дедушки, близкие и знакомые», — подчеркнула Голикова.

Вице-премьер РФ рекомендовала жителям страны пройти вакцинацию от COVID-19. Это поможет защитить себя и близких. Полностью от COVID-19 в России привились 57 961 578 человек.