Бывший глава МИД Украины Климкин обиделся на Германию за сотрудничество с Россией

Страны западной части Европы, в частности Германия, настроены на сотрудничество и диалог с Россией, а не на вражду, посетовал бывший глава украинского МИД Павел Климкин на телевидении.

Дипломат обиделся на то, что европейские страны сотрудничают с компанией «Газпром» и отказываются учитывать интересы Киева. Он также обратил внимание, что лидеры ЕС, включая врио канцлера ФРГ Ангелу Меркель, часто созваниваются с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На фоне последних разговоров — Меркель только дважды с Путиным разговаривала каждый день — у кого-то есть сомнение, что немцы с россиянами о чем-то договорились?» — отметил Климкин.

Бывший глава МИД выразил сожаление, что Берлин и Москва при выстраивании взаимоотношений не берут в учет интересы Киева. Это выражается в реализации проекта «Северный поток — 2», добавил он.

Как стало известно ранее, Климкин предупредил президента Украины Владимира Зеленского о жестком разговоре с его российским коллегой Владимиром Путиным.