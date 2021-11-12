Полномочия главных санитарных врачей расширят на фоне новых правил по коронавирусу

Новые полномочия главных санитарных врачей регионов России озвучила премьер-министр Татьяна Голикова.

Региональные главные санитарные врачи с вступлением в действие нового законопроекта получат расширенные полномочия. Согласно им он смогут принимать самостоятельные решения по мерам реагирования в условиях пандемии.

«Они представляют информацию о ситуации губернатору соответствующего региона и также рекомендации по реагированию на ситуацию. Если губернатор не согласен с этими предложениями, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение, почему он не согласен с этими предложениями», — пояснила Голикова.

В спорных ситуациях окончательное решение — это прерогатива главного санитарного врача России, уточнила вице-премьер. Пор словам Голиковой, законопроект имеет срочный характер и действует до 1 июня 2022 года.