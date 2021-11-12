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Полномочия главных санитарных врачей расширят на фоне новых правил по коронавирусу

Общество
Полномочия главных санитарных врачей расширят на фоне новых правил по коронавирусу

Новые полномочия главных санитарных врачей регионов России озвучила премьер-министр Татьяна Голикова.

Региональные главные санитарные врачи с вступлением в действие нового законопроекта получат расширенные полномочия. Согласно им он смогут принимать самостоятельные решения по мерам реагирования в условиях пандемии.

«Они представляют информацию о ситуации губернатору соответствующего региона и также рекомендации по реагированию на ситуацию. Если губернатор не согласен с этими предложениями, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение, почему он не согласен с этими предложениями», — пояснила Голикова.

В спорных ситуациях окончательное решение — это прерогатива главного санитарного врача России, уточнила вице-премьер. Пор словам Голиковой, законопроект имеет срочный характер и действует до 1 июня 2022 года.

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