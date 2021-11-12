Голикова сообщила о переходном периоде для вакцинации и получения QR-кода до 1 февраля 2022 года

Переходный период для вакцинации от COVID-19 установили до 1 февраля 2022 года, об этом сообщила премьер-министр России Татьяна Голикова.

Чиновник считает, что россиянам нужно время для вакцинации от коронавируса и получения сертификатов или оформление медотводов. Для этого устанавливается переходный период.

«Гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы тем, у кого их нет, поэтому законом устанавливается переходный период и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», — заявила Голикова на брифинге с министром транспорта по вопросам борьбы с COVID-19.

Голикова уточнила, что до этого срока граждане имеют право посещать заведения даже без QR-кода о вакцинации или медотвода, но им необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Ранее выданные документы на бумажном носителе действуют до 1 марта 2022 года.